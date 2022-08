Traite des personnes et prostitution : Quatre Nigérianes, un vieil homme et un ASP arrêtés à Tambacounda

Un joli coup de filet à l'actif de l'Antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et la Traite de personne et Pratiques Assimilées. Ces limiers qui ont investi le quartier périphérique de Quinzambougu ont mis fin aux activités d'un vaste réseau de traite de personnes et de prostitution. Il s'agit de Nigérianes qui avaient fini d'occuper une maison pour s'adonner nuitamment à la prostitution grâce au vieux Mamadou Macalou arrêté à plusieurs reprises. Ce dernier a loué cette maison au nommé Papa Diallo, collaborateur des nigérianes qui utilisent cette maison la nuit entre 20 h et 00 h pour s'envoler en l'air avec leurs clients avant de battre en retraite sous la protection de l'Asp Bana Kanté recruté par les Nigérianes pour assurer leur sécurité mais aussi les escorter après chaque descente jusque chez elles.



Le groupe démantelé, avait réussi à développer un vaste réseau de prostitution et de traite de personnes entre le Nigeria et le Sénégal via le Mali. Puisque les éléments de la DNLT ont également mis la main sur deux nouvelles recrues, Anita Johnson et Anuforo Chinyere qui venaient d'arriver au Sénégal en provenance du Mali. La patronne du réseau, Mariam Musa, Princesse Francis, l'ASP Bana Kanté, Papa Diallo, le viel homme Mamadou Macalou et les deux recrues Anuforo Chinyere et Anita Johnson ont été déférés ce mercredi devant le procureur du tribunal de grande instance de Tambacounda.