Tribunal de Mbour : Le multirécidiviste avoue sortir toutes les nuits pour chercher "koumay yakataan"

Il cherche ses proies la nuit

A la barre du tribunal de grande instance de Mbour, M. T. Ndao a tout bonnement expliqué à la juge qu'il était malade et qu'il avait besoin d'aide. Il reconnaît ainsi les faits pour lesquels il est poursuivi.





En effet, c'est la troisième fois que le jeune homme de 39 ans est jugé pour les délits d'attentat à la pudeur.

Il explique : "Depuis que je suis au Daara, je ressens cette pulsion, ce besoin d'aller faire du 'yakataan'. C'est plus fort que moi et je ne me rends plus compte de rien. Je cherche une proie facile avec qui je peux satisfaire mon envie sexuelle."





En effet, le jour de son arrestation, le prévenu dit être sorti vers 3 h du matin pour chercher une proie. Il entre dans une maison et trouve une mère de famille qui dormait. "Je ne l'ai pas touchée, car je me suis rendu compte qu'elle ne se portait pas très bien. J'ai vu qu'on lui avait mis une couche, raison pour laquelle je ne lui ai rien fait. Je suis malade ; j'aimerais que l'État m'aide à me soigner", dit-il.