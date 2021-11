UCAD : Un vendeur de crème glacée se faisait passer pour un étudiant...

Le faux étudiant Abdoulaye Ly avait réussi à infiltrer le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Vendeur de crème glacée, il s'était procuré une fausse carte d'étudiant pour loger au pavillon B où il dépouillait ses «voisins» de chambres et d’immeuble, rapporte L'AS.



Pris en flagrant délit, le faux étudiant inscrit au Département d'histoire de l'UCAD a été arrêté et jugé hier devant la barre du Tribunal d'Instance de Dakar.



Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme assortis d'une somme de 38 500 de Fcfa qu'il devra payer à la partie civile.



Il est accusé de vol d'un ordinateur portable, d'une paire de chaussures, trois montres, trois bouteilles de parfum et des Air-pod.