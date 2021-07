Un agent commercial utilise le fichier électoral pour activer des puces expresso

Les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Touba ont mis fin à une manœuvre frauduleuse avec l’arrestation d’un agent commercial de l’opérateur de téléphonie mobile, Expresso.



Selon ‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, M.T. Mbengue utilisait frauduleusement des listes du fichier électoral de Touba et de Dakar, pour activer des puces du 3e opérateur de téléphonie.



Interrogé par les enquêteurs M.T. Mbengue nie tout en bloc. Mais il a été perdu par le résultat de la perquisition effectuée au niveau de sa chambre. Les enquêteurs y ont découvert 12 listes du fichier électoral. Et deux pièces d'identité ont été également saisies par les gendarmes.



Déféré au Parquet, vendredi dernier, le monogame et père d’un enfant a dit qu’il a cessé cette entreprise délictuelle, il y a trois mois. Il est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel, usurpation d'identité et escroquerie. M.T. Mbengue a ainsi été inculpé et placé sous mandat de dépôt.