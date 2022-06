Un agent du Tribunal de Thiès auditionné pour homosexualité sur un garçon

Une rocambolesque affaire de pédophilie pollue l’atmosphère du Tribunal de Grande instance de Thiès.



B. D., qui travaille au bureau des casiers judiciaires, a été interpellé et auditionné par les limiers durant plusieurs heures pour une affaire d’homosexualité sur un jeune garçon.



Une affaire qu’on voulait passer sous silence, mais, croit savoir Le Quotidien qui donne la nouvelle, c’était sans compter que la mèche allait être vendue.



Selon des sources proches des faits, ce présumé prédateur sexuel, âgé de moins de 40 ans et auteur de ces actes contre-nature, est indésirable au Tribunal de Thiès parce que coutumier des faits.



«Il a, en effet, commis des actes similaires aux Tgi de Matam et de Tivaouane avant d’être affecté à Thiès», confient des personnes ayant requis l'anonymat au journal.