Un bébé grièvement blessé après avoir chuté d’un immeuble, une enquête ouverte

Découvert par un voisin, l’enfant en bas âge a été sérieusement blessé et transféré dans un service de réanimation.



Ce mardi matin, un homme a alerté les secours après avoir découvert un bébé dans la pelouse, au pied de son immeuble, à l’intersection des rues du Ladhof et du Chanoine-Boxler de Colmar (Haut-Rhin). Peu avant 10 heures, l’enfant en bas âge aurait visiblement chuté d’une fenêtre dont on ignore encore l’étage, rapporte le quotidien local L’Alsace.



En pleurs et sérieusement blessé, le bébé de 20 mois a été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacué en urgence absolue vers l’hôpital Louis Pasteur de Colmar. Puis, il a été transféré par l’hélicoptère du Smur à l’hôpital Hautepierre de Strasbourg, où il aurait été placé dans un service de réanimation.



Toujours selon nos confrères, un proche du bébé était présent au moment de l’accident et a été « laissé aux soins de la police ».



Le parquet de Colmar a d’ailleurs confirmé l’ouverture d’une enquête « pour déterminer les circonstances de cette chute sur la voie publique vraisemblablement depuis une fenêtre ». La justice qui ne précise pas, elle non plus, la hauteur potentielle de cette chute.