Un charlatan envoûte, viole et engrosse sa cliente mariée

Le charlatan Baba Souaré, 54 ans, a été arrêté pour charlatanisme, viols suivis de grossesse et tentative d'avortement.





D'après Libération, le faux marabout a été déféré devant le parquet du tribunal de Guédiawaye. Sa victime présumée est une femme mariée.





Pour "aider" A. Diop, qui ne pouvait pas avoir d'enfant après 10 ans de mariage, Baba Souaré l'a envoûtée et violée à trois reprises avant de lui demander d'avorter.