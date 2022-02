Un dealer débarque au commissariat pour réclamer...

Trafiquant de drogue notoire, le nommé Naby Michel D. a débarqué, dimanche matin, au poste de police de Yeumbeul Sud pour se constituer prisonnier.



D’après Les Échos, c'est pour revendiquer la paternité de la saisie d’un kg de chanvre indien saisi sur un de ses lieutenants.



L’attitude du dealer, domicilié à Grand-Dakar, a fait tiquer les policiers, qui doutent de sa santé mentale et tentent de le sensibiliser sur les risques encourus.



Mais, le bonhomme persiste dans ses déclarations et réaffirme être le propriétaire du chanvre indien qui a été saisi.



Il soutient même s’être récemment procuré de l’herbe prohibée à Mbour auprès d’un tiers, qui lui a refilé le Brown en échange de son téléphone portable de marque Samsung Galaxy.



Naby Michel D. et son poulain Malick S. ont été déférés, avant-hier, devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour détention et trafic de chanvre indien.