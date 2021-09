Un élève trafiquant de drogue arrêté

Au lieu de se concentrer sur ses études pour décrocher son Bac, l'élève A. C., âgé de 22 ans et habitant à la Patte d'Oie, s'active dans le commerce et la consommation de drogue.





Selon des informations glanées par L'AS et publiées dans sa livraison de ce lundi, iI n'en est pas à son coup d'essai. Il a été déféré une fois au parquet pour des faits similaires.