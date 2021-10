Un ivrogne caresse les seins de son évangéliste

Les faits ont eu lieu sur la berge du fleuve de Saint-Louis, le 19 septembre dernier, derrière la maison du Chérif.



C'est ce que révèle L'Observateur.



Ce jour, dans la matinée, la dame M. Traoré, après une mission d’évangélisation, se rend au quartier Nord où elle rencontre B. Dieng, en compagnie de son ami.



B. Dieng était ivre comme un Polonais.



La dame M. Traoré s’est dirigée vers lui pour leur prêcher «sa bonne parole».



Se sentant harcelé, Dieng lui somme de quitter les lieux.



Ensuite, il se saisit du foulard de la dame et commence à caresser ses seins.



Prise au dépourvu, Traoré se débat pour se tirer d’affaires, mais en vain.



Après les caresses, il lui chipe son téléphone portable et sa pochette.



Mais, la dame a été sauvée par un passant qui a neutralisé l’agresseur avant de l’acheminer à la police.



Jugé, B. Dieng a été condamné à deux ans de prison pour attentat à la pudeur et vol.