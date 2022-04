Un jeune camionneur piège une prostituée et la transforme en objet sexuel

Le vendredi 15 avril dernier, en plein mois béni de Ramadan, le jeune camionneur K. F. éprouve le besoin pressant de décompresser. Il débarque alors dans l'appartement de la fille de joie B. Mb., à Pikine Icotaf, et sollicite ses services.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi, la prostituée accepte et lui réclame la somme de 10 000 francs pour un seul coup. Un montant qui est d'ailleurs à verser avant tout passage à l'acte.



Malheureusement, la fille a subi pendant des jours le revers de la médaille du plus vieux métier du monde. En effet, son client, après avoir grimpé aux rideaux avec elle, réussit à la prendre dans l'engrenage d'un chantage sexuel.



Après avoir satisfait sa libido, le chauffeur de camion, qui s'apprêtait à débarrasser le plancher, profite d'un moment de détente de la fille qui discute, toute nue au téléphone, les jambes écartées, dans un coin de la chambre.



Piqué par on ne sait quelle mouche, le bonhomme sort en douce son téléphone portable et commence à prendre des photos à l'insu de la fille de joie qui était loin de se douter de son manège. Son forfait commis, il se rhabille et s'en va.



Ce fut le début de l'enfer pour la belle de nuit. Exténuée par les menaces et les chantages, elle débarque, les cheveux en bataille et la mine déconfite, au commissariat de Pikine et dépose une plainte contre le client maître chanteur.



Cuisiné, K. F. passe aux aveux et accuse ses pulsions libidinales qui entrent en furie dès qu'il pense à B. Mb. Il a été éféré au parquet pour menaces de diffusion d'images obscènes, collecte illicite de données à caractère personnel.