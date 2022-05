Un jeune de 25 ans décède après avoir tenté de sauver son chien de la noyade

Le propriétaire d'un bateau âgé de 25 ans est décédé dimanche matin à l’écluse d’Evergem sur le canal de ceinture de Gand. Brandon Camblain s’est jeté à l’eau pour tenter de sauver son chien de la noyade, mais il est resté coincé entre le quai et son bateau.