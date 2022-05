Un jeune homme mis en examen pour le meurtre de l’ex-compagnon de sa conjointe

Le mis en cause aurait porté des coups de couteau lors d’une altercation au domicile de sa compagne, où l’ex-compagnon de cette dernière s’était présenté.





La soirée a tourné au drame à Saint-Quentin, dans l’Aisne. Un jeune homme a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire lundi, soupçonné d’avoir tué samedi de sept coups de couteau, l’ex-compagnon de sa compagne, a indiqué le procureur de Laon. Le mis en cause est suspecté de « meurtre en état d’ivresse manifeste et sous l’emprise de produits stupéfiants », a précisé le procureur Guillaume Donnadieu.