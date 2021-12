Un «oustaz saï-saï» vole 4 millions et s’envoie en l’air avec une femme mariée

Maître coranique de son état, O. Niang croupit en prison. Il avait dérobé 4 millions de Fcfa dans un magasin dont il est le gérant, informe L’Observateur.



Le mis en cause avait fait la connaissance d’une dame mariée, une amie à sa patronne qui l’a engagé dans son magasin.



Éperdument amoureux de la femme mariée, Niang déroule une véritable opération de charme pour la conquérir.



Il ne lésinait pas sur les moyens et couvre sa conquête de cadeaux achetées avec les recettes tirées de la vente.



Mieux, la femme (mariée), qui habite non loin de la boutique, se ravitaillait sans bourse délier.



La femme finit même par accepter une aventure amoureuse avec le maitre coranique.



"L'union" scellée, il détourna 4 millions Fcfa pour se la couler douce avec sa copine mariée.



Son business en faillite, la propriétaire du magasin porte plainte contre Omar Niang.



Jugé, le "oustaz saï-saï" a été condamné à six (6) mois de prison ferme par le tribunal de Kaolack.