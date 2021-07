Un père de famille et une lesbienne violent une mineure de 11 ans

Les faits ont eu lieu à Thiamène (Coki). F. M., une écolière de 16 ans, a été inculpée pour acte contre nature.



Elle est accusée d’avoir violé une mineure de 11 ans. Arrêtée, elle a été déférée au parquet hier.



Selon L'Observateur qui donne l'information, la mise en cause introduisait ses doigts dans les parties intimes de la victime.



Face aux enquêteurs, l’écolière lesbienne a reconnu les faits, soutenant qu’elle n’a introduit qu’un seul doigt dans le sexe de la petite et que c’est une seule fois.



La mineure de 11 ans accuse également un père de famille de 45 ans d’avoir abusé d’elle. Ce dernier a été arrêté et déféré au parquet de Louga.