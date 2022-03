Un policier à la retraite et son acolyte arrêtés avec de faux extraits de naissance, des copies de nationalité sénégalaise et de passeports...

Les gendarmes de la Brigade territoriale du nouveau département de Keur Massar ont interpellé puis déféré au parquet du Tribunal de Grande instance de Pikine-Guédiawaye deux larrons.



À en croire le quotidien Les Échos qui vend la mèche dans sa livraison de ce lundi, il s'agit d'un policier à la retraite du nom de Gade Nd. et d'un commerçant répondant au nom de M. Lô.



Il leur est reproché l'utilisation de faux cachet et l'imitation de la signature d'un officier d'état civil, qui a découvert la supercherie, pour confectionner de faux bulletins de naissance.



Et pour ne rien arranger, le duo ne se faisait pas, non plus, prier pour délivrer à leurs nombreux clients de faux certificats de nationalité sénégalaise, de faux passeports et d'autres documents.



Les deux mis en cause sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique. Une chasse à l'homme est lancée contre un certain Camou dit le barbu, le présumé cerveau du réseau.