Un "frère" de Adamo menace de partager les images obscènes d'une femme mariée

"frère" de Adamo menace de partager les images obscènes d

Pour soutirer 200 000 francs à une femme mariée, un bobineur se faisait passer pour le frère de Adamo. Le faussaire, B.Cissé, a menacé de publier la sextape de l'ex-copine de son ami B.M.Gaye. Lasse de subir les harcèlements du maître-chanteur, la victime a déposé au commissariat spécial de Touba, contre x avant de remettre le numéro de son bourreau aux enquêteurs.





Séance tenante, les policiers ont mis en branle la machine judiciaire pour rechercher et interpeller le mis en cause. Il a fallu quelques jours aux hommes du commissaire Sène pour identifier le détenteur dudit numéro de téléphone avant de procéder à l’interpellation du faux frère de Adamo.





Il ressort de l'enquête que la victime entretenait une relation amoureuse avec l'ami du ce faussaire. Au cours de cette idylle, la plaignante L.D exhibait ses parties intimes lors d’appels vidéo via WhatsApp. Et le mécanicien B.M.Gaye en a profité pour faire des captures d'images contraires aux bonnes mœurs.





Après avoir passé de très beaux moments, les deux tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur union. Plus tard, la fille s'est mariée avec un autre homme.





Le plan de vengeance





Mais cette rupture constitue une pilule amère pour le mécanicien. Il a, donc, décidé de se venger contre son ex- dulcinée qui a trouvé chaussure à son pied. Pour mettre son plan à exécution, B.M.Gaye a envoyé les images obscènes de son ex à son ami B.Cissé. Ce dernier est entré en contact avec la dame mariée en se présentant comme un frère de Adamo.





Le maître-chanteur a demandé à son interlocutrice de lui envoyer une somme de 200 000 francs CFA pour ne pas voir ses images obscènes partagées sur les réseaux sociaux. Le maître-chanteur ne cessait de harceler la dame mariée.





L'ex- petit ami de la femme mariée arrêté par la police





Le bobineur n'est pas tombé tout seul ! Après son arrestation, B.Cissé a confié aux enquêteurs que son ami B.M.Gaye lui avait envoyé les captures d’écrans.