Un voleur dans le coma après avoir...

Kaly Keïta, 26 ans, s’est retrouvé dans le coma en tombant dans une mine de 14 mètres.Les faits, qui remontent au 28 janvier dernier, ont eu lieu dans le site d’orpaillage de Diyabougou vers minuit.D’après L’Observateur qui donne l'information, le voleur et son acolyte s’étaient rendus dans un site aurifère pour y dérober des substances minières.Keïta, qui est entre la vie et la mort, souffre d’un polytraumatisme crânien.Aux dernières nouvelles, son complice, A. Niaré âgé de 17 ans, a été arrêté et envoyé en prison.