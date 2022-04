Une adolescente de 16 ans séquestrée et contrainte de se prostituer

Les circonstances sont encore floues. Comment s’est-elle retrouvée là ? Qu’a-t-elle subi au cours de sa détention ? L’enquête en cours devra le déterminer. Une adolescente de 16 ans aurait été séquestrée et contrainte de se prostituer dans un appartement de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pendant environ deux semaines, avant de parvenir à contacter la police, a-t-on appris de source proche du dossier.





La jeune femme aurait appelé les secours depuis un téléphone portable, ce dimanche. Au cours de la conversation, la victime aurait expliqué être retenue contre son gré dans un logement et déclaré avoir été prostituée par son geôlier. La police, qui est intervenue immédiatement après avoir été alertée, a pu interpeller le mis en cause, dont la garde à vue avait été prolongée ce lundi.