UNE DAME AS DE L'ARNAQUE DÉFÉRÉE AU PARQUET...

Plus arnaqueuse que la dame Nd. A. Konaté, on meurt ! Selon L'AS, elle a eu le culot d'accuser de vol de portable le marchand ambulant Kh. Fall qui, pourtant, lui a prêté son téléphone.



Mais, elle était très loin d'ignorer que le nommé P. M. Sagna suivait la scène. C'est ainsi qu'il est venu les départager. Mieux, il a composé le numéro du marchand ambulant.



Et, lorsque le téléphone a sonné, la dame panique et essaye de convaincre son monde. Conduite au commissariat des Parcelles Assainies, ses explications n'ont pas prospéré. Elle a été déférée au parquet pour escroquerie.