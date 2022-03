Une étudiante envoûtée et transformée en objet sexuel

La police de Pikine a tiré la demoiselle Oumy S. des griffes de son présumé violeur, Ousmane M. Nd., qui lui avait fait croire détenir des pouvoirs mystiques capables de l'aider à réussir enfin sa troisième tentative de décrocher le Baccalauréat.



Mais, renseigne le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce mardi, après avoir fait usage d'une bouteille d'eau bénite pour un bain rituel, la demoiselle Oumy S. est devenue l'objet sexuel du charlatan Ousmane M. Nd.



Toute chose ayant une fin, la victime reprend finalement ses esprits et se rend compte des agissements lubriques du pervers. Sans perdre de temps, Oumy S. se défoule comme une forcenée contre son bourreau et lui colle une plainte.



Cuisiné par les limiers, Ousmane M. Nd. réfute avec vigueur les accusations de viols répétés et soutient avoir entretenu, à cinq reprises, des relations sexuelles consentantes avec celle qui l'a traîné en justice pour des faits de viols présumés.



Malgré tout, rapportent les sources du journal, le charlatan Ousmane M. Nd. a été placé en garde à vue et présenté devant le procureur de la République du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour viol.