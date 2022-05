Une femme de 32 ans tuée par balles, son conjoint arrêté

Une dispute aurait éclaté entre les deux conjoints avant que l’homme ne fasse feu à au moins une reprise à l’aide de son fusil, dans la nuit de mardi à mercredi.



Une femme de 32 ans a été tuée par balles dans la nuit de mardi à mercredi à Gratentour, au nord de Toulouse, selon une information révélée par La Dépêche du Midi. Le conjoint de la défunte, un homme de 36 ans, aurait téléphoné à la gendarmerie pour signaler la mort de sa compagne. Arrivés sur place, les militaires et les pompiers auraient ainsi trouvé la victime touchée par balles, ayant été visée à au moins deux reprises.





Malgré une tentative de réanimation de la part des secours, la femme de 32 ans a succombé à ses blessures. Le conjoint a immédiatement placé en garde à vue. Le procureur s’est rendu sur place pour évaluer les circonstances du drame en compagnie des techniciens de la cellule en investigations criminelles.