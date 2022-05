Une femme retrouvée morte, son ex-compagnon se rend à la police...

Le corps de la victime a été retrouvé dans une fourgonnette stationnée dans le 7e arrondissement lyonnais. Leur fils, âgé de trois ans, a quant à lui été retrouvé seul en pleine nuit dans une voiture.



Une enquête a été ouverte après qu’un homme de 32 ans soupçonné du meurtre de son ex-compagne s’est rendu à la police judiciaire de Lyon, ce dimanche à 11h40, selon France bleu. Il a été placé en garde à vue ce dimanche matin, a indiqué le parquet de Bourgoin-Jallieu.



Le corps de sa compagne, âgée de 26 ans, avait été retrouvé autour de minuit dans une fourgonnette stationnée rue Chevreul, dans le VIIe arrondissement de Lyon, d’après Actu Lyon.



Une enquête a été ouverte pour « homicide conjugal, crime sanctionné par la perpétuité, et confiée à la police judiciaire de Lyon, co-saisie avec le commissariat de police de Bourgoin-Jallieu », a précisé la procureure Dietlind Baudoin dans un communiqué.

Le fils retrouvé seul dans une voiture



Leur fils, âgé de trois ans, a quant à lui été retrouvé seul en pleine nuit dans une voiture stationnée à Bourgoin Jallieu. Selon la procureur, son père a appelé sa propre mère pour lui demander d’aller chercher l’enfant en lui donnant sa localisation, d’après les informations du Dauphiné Libéré. Cette dernière, arrivée sur place, a alors donné l’alarme, jugeant la situation étrange. La police a rapidement trouvé des traces de sang, avant de lancer des recherches pour retrouver les deux personnes.



L’homme mis en cause, originaire de Villefontaine (Nord-Isère), serait « très défavorablement » connu des services de police notamment pour violences conjugales et faisait déjà l’objet de deux fiches de recherches, selon le journal. La victime « avait déjà été victime de violences conjugales par le même homme », selon la procureure.