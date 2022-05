Une fille de 14 ans tuée par son petit-ami

Ce drame s’est produit dans la nuit du mardi 3 à mercredi 4 mai, au quartier Sogbè, dans la commune urbaine de Kankan. Agée de 14 ans, Fatoumata Mara a été battue à mort par « un jeune qui lui faisait la cour ».



Sur les circonstances de ce meurtre, le chef des urgences de l’hôpital régional de Kankan, Dr Yaraboye Koévogui dont le service a reçu le corps sans vie de Fatoumata fait son constat : « dans les bandes de 21 heures, notre équipe de garde a réceptionné le corps de cette jeune fille. Après nos analyses, on a constaté qu’il n’y avait aucun signe de vie. Il n’y avait aucun signe de viol, seulement des salives qui coulait de sa bouche et le nez qui saignait également. Comme le cas nous a semblé suspect alors, nous avons confié les deux jeunes qui l’ont amené aux agents du service de la protection civile. Quelque temps après, la mère de la jeune fille est arrivée et après quelques investigations, on a compris que ce sont ses frères…»



D’après la sœur aînée de la victime, c’est un groupe d’enfants qui est venu nous alerter la nuit sur la présence du corps sans vie d’une fille non loin de notre maison. Tout de suite, témoigne-t-elle, tout le monde s’est transporté sur le terrain pour faire le constat. C’est là que nous avons réalisé que c’était notre jeune sœur qui suffoquait et saignait du nez et de la bouche, a-t-elle affirmé puis d’ajouter : « aussitôt, mes deux frères l’ont transportée d’urgence à l’hôpital. Mais c’est en cours de route qu’elle a rendu l’âme.»