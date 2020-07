Une fonctionnaire se fait plumer 90 millions par un charlatan

La dame A. Diaw est complètement ruinée. Millionnaire, la voilà sans ressources.







Fonctionnaire, elle est tombée sur un marabout qui l’a fait croire qu’il pourrait la rendre riche comme Cresus.





Selon le quotidien national Le Soleil qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce lundi, le marabout l’a connue en s’intéressant à sa voiture qu’elle vendait.





Elle avait affiché son numéro de téléphone sur son véhicule.





Le «charlatan» lui a fait croire qu’elle devait acheter sept fûts de pétrole à verser dans la mer, sept paniers de cola en sus de vendre ses bijoux en or et diamant, son terrain de 200 mètres carrés et son deuxième véhicule.





«Lorsque j’ai vendu mon terrain à 25 millions, il m’a dit que l’argent ne devait pas entrer chez moi. Il a pris les 15 millions le lendemain en me faisant croire que Mame, le Khalife des Djinns, réclame le reste», a confié la dame à la barre.





Le marabout la menaçait de se taire, car si elle en parlait ses enfants mourront ou seront des déficients mentaux ou des handicapés.





Des accusations que le charlatan a rejetées en bloc. Le parquet a requis 2 mois contre le mis en cause. Délibéré demain mardi 28 juillet.