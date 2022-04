Une mineure surprise par son père en train d’envoyer des photos intimes à…

Le père de F. Fall est tombé des nues lors qu’il a surpris sa fille en train d’envoyer ses photos intimes à son petit-ami.



Traumatisé par ce qu’il vient de découvrir M. Fall a porté plainte contre Omar Mbengue, le copain de sa fille.



Ce dernier a comparu hier au tribunal de Dakar pour détournement de mineure sur une fille de 17 ans.



En effet, relate le quotidien L'AS, il ressort des débats d’audience que les deux tourtereaux se sont connus via Snapchat. De cette connaissance est née une relation amoureuse.



D’après la mineure F. Fall, un jour, en allant chez son père en compagnie de son petit frère, Omar Mbengue lui a proposé de les ramener.



Comme le scooter ne pouvait pas transporter trois personnes, Omar Mbengue a demandé au frère de sa dulcinée de prendre un bus.



Seul avec M. F. Fall, le jeune homme a changé d’itinéraire en cours de route pour se rendre chez un de ses amis.



Dans la chambre de ce dernier, Omar Mbengue a déshabillé F. Fall avant de vouloir faire l’amour avec elle. Mais F. Fall a refusé.



Quelques jours après, M. Mbengue demande à sa copine d’acheter des «bine bine». Ensuite, il lui propose de les porter et de poser nue et de lui envoyer les photos.



Une proposition à laquelle elle accède favorablement. Mais, c’est au moment où elle s’apprêtait à poser nue qu’elle a été surprise par son père. Cependant, Omar Mbengue nie cette version des faits.



Selon lui, il n’a jamais été en intimité avec sa petite amie. En plus, il dit ignorer l'âge de la plaignante.



Ainsi, le juge a renvoyé le dossier au 22 avril prochain pour l'exploitation du téléphone qui a été scellé par la police scientifique.