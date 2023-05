Une partouze à Saint-Louis le jour de la korité : Trois garçons et quatre filles arrêtés après la publication d’un lomotif









Un scandale sexuel secoue actuellement la ville de Mame Coumba Bang. Une vidéo obscène impliquant une dizaine de jeunes a fuité avant de se retrouver sur la place publique. Tout est parti de la publication par un acteur d’un lomotif sur son statut WhatsApp selon des sources de Seneweb. Les policiers du commissariat central de Saint-Louis ont arrêté puis déféré sept mis en cause dont 4 filles. Détails !













Une affaire extrêmement sensible a été gérée jusque-là dans la plus grande discrétion par la police. En effet, les éléments du commissariat central de Saint-Louis ont mis aux arrêts, mardi dernier, sept jeunes qui avaient pris part à des ébats sexuels filmés.









Un groupe de filles et de garçons a organisé une fête le jour de la korité, dans un appartement meublé situé sur la route de Khor. Ainsi les participants ont tenu une soirée privée avec des séquences compromettantes. A.Diop l'un des organisateurs a immortalisé la scène avec son smartphone.









Contre toute attente, il a publié le lomotif sur son statut WhatsApp avant de le supprimer quelques instants plus tard. Mais certains de ses contacts avaient déjà capturé la vidéo obscène.









La fuite de la sextape suscite l'indignation dans la ville de Mame Coumba Bang. Ayant eu écho de cette affaire rocambolesque, les policiers du commissariat central de Saint-Louis ont ouvert une enquête après avoir informé le procureur de la République.









Les investigations et l'exploitation des images ont permis aux policiers de mettre la main sur trois participants. Il s'agit de K.D ( 18 ans) élève, de P.A.S ( 18 ans) tailleur et M.F âgé de 18 ans ( ferrailleur).









Interrogé puis confondu avec les images, le trio incriminé a reconnu son implication dans cette affaire avant de livrer l'identité des autres acteurs. Il ressort de l'enquête qu'une dizaine de jeunes avaient pris part à cette fête selon des sources de Seneweb.









Les limiers ont réussi à mettre la main sur quatre filles. Entendues sur procès-verbal, D.N âgée de 24 ans , M.M ( 24 ans) , N.D ( 17 ans ) et R.S ( 19 ans), ont avoué avoir participé à cette soirée privée le jour de la korité.









Elles ont tenté, toutefois, de faire croire aux enquêteurs que l'un des organisateurs en cavale a filmé les images obscènes à leur insu . Le fugitif A.D a été désigné comme étant le responsable de la fuite du lomotif, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.









Au terme de l'enquête, les trois garçons et les quatre filles arrêtés, ont été déférés pour attentat à la pudeur et collecte d'images à caractère pornographique. La police est à pied d’œuvre pour faire tomber les autres mis en cause en cavale.