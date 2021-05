Usurpation de fonction : Un faux gendarme arrêté à Dahra-Djoloff

La gendarmerie de Dahra a mis fin aux agissements d’un individu pour usurpation de fonction et faux et usage de faux. L’homme en question portait souvent un tee shirt noir et un pantalon de treillis. Il se faisait passer pour un gendarme en écumant les chauffeurs de transport et les éleveurs dans les marchés hebdomadaires. Une fois devant ses victimes, il leur demandait de l’argent sans quoi il les menaçait de les amener à la brigade pour les faire payer une contravention.

Pour éviter d’être conduits à l’unité, ses victimes lui remettaient de l'argent. Informés de la présence du faux gendarme au marché des petits ruminants de Dahra, les éléments du commandant Mamadou Lô de la brigade de Dahra n'ont pas mis du temps pour procéder à son interpellation. Il sera déféré au parquet de Louga ce lundi pour usurpation de fonction et faux et usage de faux.