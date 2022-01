Viol collectif à Thiaroye : 3 gaillards se relaient sur une fille de 15 ans

Mouhamed Soumah (20 ans), Ousmane Bangoura (21 ans) et son frère Salif Bangoura (19 ans), ont abusé sexuellement d’une fillette de 15 ans.



Originaires tous de la Guinée (Conakry), informe Libération, les mis en cause avaient loué une chambre à Thiaroye Sant Yalla. Les faits remontent au 16 janvier dernier.



Ce jour, M.C âgée de 15 ans et domiciliée à Thiaroye Darou Salam, était sortie pour récupérer sa sœur de 7 ans qui participait à une animation pour les enfants.



En cours de route, elle a été abordée dans la rue par le trio qui lui a fait des avances, en lui proposant même la somme de 5000 de Fcfa.



Ayant refusé, ses bourreaux l’ont acheminée de force dans leur chambre. Devant sa petite sœur de 7 ans qui pleurait, M.C. sera violée à tour de rôle sur un matelas posé par terre.



Arrivée chez elle, M. C. se réfugie dans sa chambre, les habits en sang, pour pleurer. Elle raconte sa mésaventure à sa famille qui saisit la police.



Arrêtés, les mis en cause ont reconnu sans embages les faits, soutenant qu'ils ont été provoqués par la victime.