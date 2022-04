Violence à ascendant : l'adepte de chanvre indien assène un coup de brique à son père

Dépeint comme un grand consommateur de drogue, Ibrahima Mar, âgé de 26 ans et très connu des fichiers de police, n'a pas hésité à asséner un coup de brique à son père Cheikh Mar. Du moins, selon L'AS qui donne l'information.



En effet, rapporte le journal dans sa parution de ce mardi, cet adepte indécrottable de l'herbe qui tue a comparu sept fois devant le Tribunal de grande instance de Dakar pour détention et usage de chanvre indien.



Traîné devant le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour menaces de mort et violence à ascendant, le fils indigne a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à trois mois de prison ferme.