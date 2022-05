Violence scolaire : Le procès des 2 élèves du lycée de Karang ouvert ce vendredi

Procès des élèves du Lycée de Karang

La rocambolesque affaire de règlement de comptes entre deux collégiens de Karang-Poste, dans le département de Foundiougne, a connu un nouveau rebondissement.





En effet, poursuivis pour diffusion d’images à caractère personnel et coups et blessures volontaires, les deux élèves mis en cause font face au juge du tribunal correctionnel de Fatick, depuis ce vendredi matin. L’audience se déroule à huis clos, en présence des parents.





La vidéo, devenue virale en fin avril, montre le jeune M. L. Sankaré en train d’être brutalisé, battu et plaqué au sol par son camarade du nom d’Ibrahima Dramé, à l’école 1 de ladite localité, devant le regard coupable de Bara Guèye, qui a immortalisé la scène.





L’élève agresseur a été suspendu par son école. Mais, apparemment, cette décision n’était pas suffisante, aux yeux des parents de la victime, qui ont déposé une plainte.