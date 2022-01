Viols répétés à Touba : Un maître coranique transforme sa belle-sœur de 14 ans en objet sexuel

M. Bousso a été arrêté pour viols répétitifs. Le maître coranique et prédateur sexuel, domicilié à Touba, est placé en garde à vue.



D’après Vox Populi, il a abusé sexuellement de sa belle-sœur âgée de 14 ans à six reprises, dont trois fois sur le lit conjugal de la grande sœur.



Selon les informations glanées par le journal, la victime vit dans la maison qui abrite le daara et elle y apprenait en même temps le Coran.



Après chaque rapport sexuel, rapporte le quotidien, le violeur présumé demandait à la petite de ne rien dire à personne.



Mais, lasse de supporter les viols répétitifs, la fille s’en est ouverte à son grand-frère qui a dénoncé le maître coranique à la gendarmerie.