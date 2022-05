Vol commis la nuit : Il confond le mur d'un magasin à celui d'une chambre

Il confond un magasin et une chambre

Vers 3h du matin, armé de ses outils de casse, S. M. Diene a voulu dévaliser un magasin. Malheureusement, il s'est trompé de bâtiment. Au lieu du mur du magasin, il va essayer de briser celui d'une chambre. Il va réveiller les occupants qui dormaient de l'autre côté dans la chambre.