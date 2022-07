Vol de 100 millions : l’escroc est arrêté à l’AIBD alors qu’il devait embarquer pour la Tunisie

Atoui Yahia est un ressortissant de la Tunisie qui travaillait depuis 2017 à Med Oil. Il était chargé d’émettre les ordres de virement des salaires des employés à partir du compte de l’entreprise domicilié à la CBAO. Accusé d’avoir détourné 100 millions de francs CFA de son entreprise, il a été arrêté à l’AIBD alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol à destination de son pays. Il a été placé sous mandat de dépôt, vendredi dernier.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, Atoui Yahia fait l’objet d’une plainte de la Directrice générale adjointe (DGA) de Med Oil, Mame Penda Sow.



Tout est parti d’une vérification de l’état des heures supplémentaires des employés de la société. La DGA remarque que sa signature a été imitée. Elle interpelle Atoui Yahia, qui reconnaît les faits et s’engage à restituer les montants volés. Histoire de rassurer son monde, souligne le journal, il signe une décharge.



L’Observateur rapporte que le mis en cause a profité de son accès au logiciel «Popey», destiné au paiement des salaires, pour ajouter parmi les ayants droit des employés démissionnaires ou remerciés par l’entreprise.



Atoui Yahia admet avoir détourné 41 millions 984 mille 796 francs CFA entre janvier 2019 et décembre 2020 puis 57 millions 996 mille 303 entre janvier 2021 et juin 2022. Ce qui fait au total 99 millions 981 mille 072.



Devant les enquêteurs, l’employé indélicat a également reconnu avoir falsifié la signature de la DGA, mais également celle du président du Conseil d’administration de Med Oil. A la suite de la plainte de la première, déposée le 4 juillet, Atoui Yahia a été traqué et arrêté alors qu’il était près de s'envoler pour la Tunisie. Sans doute pour un aller simple.