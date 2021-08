Vol de bijoux d'une valeur de 2,5 millions Cfa : Deux commerçantes risquent 4 mois de prison

Ami Diop et Aida Dioum risquent 4 mois de prison pour vol et recel comme mentionné dans le journal « Rewmi Quotidien. D’une valeur de 2.500.000 frs, les deux commerçantes et mères de famille ont volé des bijoux dans la boutique d’Ousmane Gueye situé au marché Petersen à la veille de la fête de Tabaski. Sous l’effet de l’ambiance, Aida Dioum aurait dérobé un sachet contenant des bijoux pour dit-elle, la remettre à sa complice Ami Diop.





« Je m’active dans ce business depuis 24 ans. Mais je n’ai pas mis les pieds au marché Petersen depuis deux ans. J’ai acquis les bijoux (boucles d’oreilles et pendentifs auprès d’Ami Diop. C’est par la suite que j’ai vendu les six pièces à Ndèye Thiam » a confié Aida Dioum répondant au chef d'accusation de recel.





De son côté, Ami Diop, mariée et mère de cinq enfants, soutient : « Je ne lui ai pas vendu les bijoux. Je commercialise des tissus à voile ». Quant à Ndèye Thiam qui tient son commerce au marché Thiaroye, elle révèle : « Je ne connais pas Ami Diop. C’est Aida Dioum qui m’a vendu les six pièces à 4500 francs. Quelques jours après, la partie civile s’est présentée dans ma boutique », a-t-elle confié.





Ne doutant pas de la culpabilité des deux femmes apparues dans les vidéos de surveillance, le maître des poursuites a demandé la requalification du délit de recel en vol à l’égard d’Aida Dioum avant de requérir 4 mois de prison ferme contre les prévenues. Au terme des plaidoiries, le président du tribunal a fixé le délibéré au 20 août prochain.