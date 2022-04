Vol de fer de construction : Trois charretiers condamnés à 6 mois ferme

deux charretiers condamnés à 6 mois pour vol de Fer

Reconnus coupables de vol en réunion de six tonnes de fer de construction commis la nuit, les charretiers A. Fall, D. Dione et G. Ngom ont été condamnés, vendredi dernier, par le tribunal de grande instance de Dakar, à deux ans de prison dont six mois ferme et d’une amende de quatre millions de francs Cfa à verser à E. H. M. Kane.





Selon le journal "le Soleil" de ce jour, ces malfrats ont soutenu avoir été contactés dans la nuit du 1er au 2 avril, aux environs de 3 h, par un motocycliste résident à Bargny, du nom de Boy Nar. Il avait loué leurs services pour transporter du fer de construction.





En cours de route, ils ont été alpagués par des gendarmes en patrouille qui ont bénéficié du soutien du gardien du chantier présent sur les lieux au moment des faits.





Quant à Boy Nar, il n’a plus fait signe de vie.





Le conseil de la partie civile a réclamé cinq millions de F Cfa de dommages et intérêts pour un préjudice du vol estimé à 3,5 millions de F Cfa.