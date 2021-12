Yeumbeul Comico: 53 individus interpellés, près de 1 kg de drogue saisi par la police

Depuis l'inauguration du nouveau Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul Comico, les dealers et autres délinquants de la localité ne dorment plus le sommeil du juste. Et pour cause ! Les éléments du commissaire Diallo mènent une traque sans répit contre ces derniers.





Rien que dans la nuit d'hier, ils ont mis la main sur 53 individus au cours d'une opération de sécurisation. Parmi les personnes interpellées, il y a 41 pour vérification d'identité, 07 pour Ivresse Publique et Manifeste, 03 pour détention et usage de chanvre indien, 02 pour détention et trafic de chanvre indien d'après des sources de Seneweb.





Le large ratissage effectué par ces policiers au niveau de leur secteur de compétence, a permis de saisir près de 1 kg de drogue (500 grammes, 21 cornets et 05 joints).





Pour diverses infractions routières, les éléments engagés ont immobilisé six motos et saisi 40 pièces.