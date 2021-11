Yeumbeul : Le charlatan a violé ses 2 filles pendant 10 ans pour des raisons mystiques

Un père de famille, S. Aïdara, est accusé d'avoir abusé sexuellement de ses deux filles âgées de 16 et 17 ans durant 10 ans. Motif ? Il s'agit d'un viol mystique.



D'après le journal Les Échos qui donne la nouvelle, le charlatan a couché avec ses filles pour avoir le pouvoir et la fortune.



Il avait intégré un secte nigériane qui lui avait demandé de violer ses filles pour le pouvoir, sinon elles allaient mourir.



De retour au Sénégal, Aïdara commence à violer sa fille cadette à l'âge de 8 ans. Il tripotait celle de 9 ans qui lui tenait tête.



Après 10 ans de supplice sexuel, l'aînée des filles s'est finalement résignée à dénoncer son père.



Cueilli chez lui, les limiers ont découvert un impressionnant arsenal mystique, notamment une tête de singe.



Face aux enquêteurs, le papa nie le viol et dit chercher du liquide vaginal de ses filles pour le pouvoir.



Il fait l'objet d'un retour de parquet. L'affaire pourrait mettre mise en instruction.