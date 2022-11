Yeumbeul Sud : le gardien de but arrête un tir, s’écroule et meurt

Un match de football a viré au drame dimanche dernier au terrain «Ndoxmi» de Yeumbeul Sud. Le gardien de l’une des deux équipes, Omar Bâ, 30 ans, vendeur de lait caillé, est décédé juste après avoir arrêté un tir adverse.



D’après L’Observateur, qui rapporte le drame dans son édition de ce mercredi, la victime est restée longtemps au sol, le ballon dans les bras, sans que personne ne sache qu’il a rendu l’âme. Croyant à une manœuvre pour gagner des minutes, ses adversaires se plaignaient auprès de l’arbitre.



Ce dernier court vers le gardien de but et lui intime l’ordre de se relever sous peine de prendre un carton. Devant l’absence de réaction du portier, certains de ses partenaires s’approchent et découvrent qu’il a les yeux révulsés et que son pouls ne bat plus.



C’est la stupeur. Les uns se tiennent la tête et crient, les autres s’écroulent par terre. Un troisième groupe porte le vendeur de lait caillé et l’achemine au poste de santé de Thiaroye-Minam. L’infirmier-chef de poste constate le décès de Omar Bâ.



La dépouille sera ensuite acheminée à l’Hôpital général Idrissa Pouye (ex-CTO) de Grand-Yoff pour autopsie. Le médecin légiste a déclaré, selon L’Observateur, que le défunt a succombé à «une cardiopathie ischémique décomposée». Un dysfonctionnement qui survient, selon le journal, lorsqu’il y a un apport insuffisant d’oxygène dans le cœur.



Les Échos rapporte que Omar Bâ souffrait d’une maladie du cœur qui ne lui permettait pas de pratiquer le sport.