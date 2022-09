Ziguinchor : le «Jakartaman» viole et engrosse sa nièce de… 13 ans

Mamadou Camara est âgé de 26 ans. Il est conducteur de moto «Jakarta» et domicilié au quartier Belfort de Ziguinchor. Il est accusé par sa sœur M. Camara d’avoir violé et engrossé sa fille de 13 ans.



D’après Libération, la dame a appris la terrible nouvelle à l’hôpital où elle avait conduit son enfant après qu’elle est tombée malade. «Le médecin m’a déclaré que ma fille est enceinte», raconte M. Camara lors de son audition à la police, à la suite de sa plainte pour viol suivi de grossesse.



Auditionnée sur procès-verbal, la victime désigne le frère de sa mère comme le coupable. «Quand mon oncle Mamadou Camara m’a violée, il a menacé de me tuer si j’en parlais à qui que ce soit», a confié la fille de 13 ans aux policiers.



Arrêté et conduit au commissariat, le mis en cause nie les accusations. En partie. Il reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec l’enfant, mais affirme qu’il ne l’a ni violée ni mise enceinte.