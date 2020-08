Ziguinchor : Un accident de la route fait 5 morts et 7 blessés

Un grave accident est survenu cette après-midi entre Nyassia et Ziguinchor précisément à Djibelore. Il y aurait 5 morts sur le coup et 7 blessés. Seuls les blessés sont admis à l'hôpital régional de Ziguinchor, informe une source médicale qui indique que la morgue est pleine. Il s'agit d'un véhicule "7 places" qui a percuté un camion stationné sur la route. Maïs vu le nombre de blessés et de morts, l'accident a fait d'autres victimes en dehors du véhicule accidenté.