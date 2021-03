AKON sur le décès de Thione Seck : " J'ai mal au coeur..."

My heart hurts still. We Lost one of Senegal’s most valuable voices. Grew up to his music and looked up to this man. Thione Seck will never be forgotten and neither will the truest words ever spoken thru his music. For ever love you and may god except you Into heaven free of sin pic.twitter.com/xX4VSGFxax — AKON (@Akon) March 15, 2021

L'artiste AKON estime avoir perdu un être cher qui a fortement marqué des générations de Sénégalais. Dans un post sur twitter, il porte une témoignage fort sur le défunt leader vocal du Raam Daan, Thione Seck." J'ai encore mal au coeur. Nous avons perdu l'une des voix sénégalaises qui comptent le plus. Nous avons grandi, bercés par sa musique et avons appris à apprécier cet homme.Thione Seck ne tombera jamais dans l'oubli, ni les paroles véridiques contenues dans ses chansons.Nous t'aimerons pour toujours. Que Le Tout-puissant vous accueille en son paradis et expie vos péchés " prie-t-il.My heart hurts still. We Lost one of Senegal’s most valuable voices. Grew up to his music and looked up to this man. Thione Seck will never be forgotten and neither will the truest words ever spoken thru his music. For ever love you and may god except you Into heaven free of sin