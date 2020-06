Amsatou Sow Sidibé : «Serigne Pape Malick Sy a contribué à assoir la Nation sénégalaise»

Les témoignages se poursuivent sur le défunt porte-parole du khalife général des tidianes, suite à son rappel à Dieu hier à Tivaouane.





Selon la présidente du parti politique Car Leneen, Amsatou Sow Sidibé, Serigne Pape Malick a «contribué à assoir la Nation sénégalaise».





«La disparition de Serigne Pape Malick Sy est une grosse perte pour l’ensemble de la Ummah islamique. Intellectuel multidimensionnel, homme de paix au-dessus de toute contingence confrérique et religieuse, aimable, sympathique et élégant dans le port et dans le discours, Serigne Pape Malick Sy a contribué à assoir la Nation sénégalaise», a-t-elle souligné sur sa page Facebook.





Avant de signaler que le dernier message de riposte à la Covid-19 de l'homme religieux «reste plein d’enseignement».