Centenaire: L'hommage appuyé du Pr Ebrima Sall à Amadou Makhtar Mbow

Le doyen Amadou Makhtar Mbow a soufflé, hier, sa 100e bougie. En cette occasion, le Sénégal ainsi que sa communauté intellectuelle ont tenu à lui rendre un hommage mérité. A l’instar de ses collaborateurs, le Pr Ebrima Sall, directeur exécutif de Trust Africa, a lui aussi salué cet homme d’une dimension exceptionnelle.« Amadou Mactar Mbow est une source dont il faut s’abreuver constamment. Le Professeur Amadou Mactar Mbow, il a plusieurs titres mais c’est le titre de professeur qui me fait plaisir à prononcer. Parce qu’il n’a jamais cessé d’enseigner parce qu’il est enseignant mais également par sa conduite, par sa manière de gérer, par sa vision et par ses écrits. Il a beaucoup apporté au monde », salue le Pr Sall.L’ancien directeur du Codesria, fasciné par la méthode et la démarche d’Amadou Makhtar Mbow, confie que: « étant enseignant d’abord au niveau primaire, il n’a jamais puni un élève. Dès qu’il voit un élève qui a des résultats qui le satisfont pas, il lui parle et va rendre visite à ses parents, voir dans quelle conditions il vit et comprendre ce qui est à l’origine de cela et agir pour le mettre en confiance. Donc il a une méthode et une démarche d’accompagnement qu’il a adoptées à tous les niveaux ».Des qualités que le doyen Mbow a hérité « d’un père qui était un grand Soufi, un grand érudit islamique », selon Ebrima Sall. Mais cette bonne socialisation qu’il a eue, il le doit aussi à son parcours de scout. « C’est tout cela qui a forgé cette générosité qui le caractérise », souligne le Pr Sall, sur le plateau de l’émission Objection consacrée à Amadou Makhtar Mbow.