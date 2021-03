Coumba Gawlo à Thione Seck : "Tes mélodies continueront à nous bercer"

Le rappel à Dieu de Thione Ballago Seck suscite de vives réactions du côté des artistes. Dont Coumba Gawlo, qui a tenu à rendre un vibrant hommage au patron du groupe Ram-Daan."J'ai appris avec tristesse et émoi ce matin la disparition de notre porte-drapeau Thione Ballago Seck. Celui qu'on appelait affectueusement Papa Thione.Le grand chanteur, auteur, compositeur et meilleur parolier de toute sa génération s'en est allé à jamais ! Ballago, tes textes forts et pleins d'enseignement nous parlent encore.Tes mélodies continueront à nous bercer.L'artiste est éternel ! Repose en paix Papa", écrit la diva.Thione Ballago Seck a été rappelé à Dieu dans la nuit du samedi au dimanche, des suites d'une maladie.