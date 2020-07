Décès de Cheikh Sadibou Fall : L’hommage du Dr Pape Madické Diop

A mon frère…





Les mots sont difficiles à choisir et à utiliser pour rendre hommage à cet homme qui vient de s’éteindre, ce matin. C’était un homme bon, un homme généreux, un homme distingué.





Je voudrais, en ces moments de peine et de recueillement, et au nom de tous les miens, exprimer ma profonde compassion et mon infinie tristesse à Khady, son épouse, ses enfants, sa famille, ses parents et amis, de Dakar, de St Louis, du Sénégal et d’ailleurs.





Il eut une vie remplie. Les sénégalais se souviendront de l’homme politique, du maire de Point E, du député, du ministre et de l’ambassadeur. Partout, il a été le même. Généreux, courageux et utile.





Mais le monde judicaire et la grande famille des experts et évaluateurs agrées se rappelleront également du juriste de talent et de l’expert reconnu ayant blanchi sous le harnais de Me Mbaye-Jacques DIOP.





L’histoire commença un après-midi de l’année 1990 au 89, rue Carnot et se prolongea à la mairie de Rufisque en entretien avec celui qu’il a toujours, affectueusement, appelé Maître. A ses côtés, il a appris un métier et noué des amitiés pour la vie.





Il n’a jamais rien oublié. En dépit des vicissitudes naturelles de la vie.





C’était un homme de franchise et de loyauté. Ces vertus fondatrices de l’homme de bien.





J’ai eu le privilège de partager des moments de grande convivialité, d’amitié et de fraternité avec lui. C’était un homme qui savait que la fraternité crée des devoirs et que le premier d’entre eux est la sincérité.





Je puis témoigner que c’était un homme d’une grande courtoisie et d’une élégance rare. Un grand monsieur à tous les sens du terme, avec à la fois le charisme qui impose le respect et la simplicité des gens vraiment distingués. Et toujours un mot pour élever, légitimer, réconforter, rapprocher. Bref, un intérêt sincère pour la personne qu'il rencontre.





Depuis l’annonce de son rappel à Dieu, les témoignages à son endroit sont unanimes, élogieux. C’était un homme qui aimait profondément les gens.

Lincoln avait certainement raison, « ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie ; c’est la vie qu’il y a eu dans les années ».





C’était Claude, c’était Cheikh Sadibou FALL.





Qu’Allah, SWT, l’accueille en Son Paradis Eternel !





Dr Pape Madické DIOP