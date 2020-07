Décès du maire de Diass : Alioune Sarr rend hommage au coordonnateur de l’AFP dans la région de Thiès

Le maire de Diass, Aliou Samba Ciss a été rappelé à Dieu hier nuit. Il était également le coordonnateur de l'AFP dans la région de Thiès. Le maire de Notto Diobas, Alioune Sarr a tenu à lui rendre hommage. Il regrette aussi la perte d'un ami cher.





"Aujourd'hui je perds un ami cher, M. Aliou Samba Ciss, Maire de Diass et coordonnateur de l'AFP dans la région de Thiès. Il était un modèle d'engagement militant, un camarade fidèle, généreux et loyal. Je suis profondément attristé par cette perte qui nous rappelle à tous, que nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Je présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, à toute la population de la commune de Diass et de la région de Thiès", a écrit Alioune Sarr.





Le ministre du Tourisme et des transports aériens a aussi adressé ses condoléances à M. Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale et Secrétaire général de l'AFP, auprès de qui Aliou Samba Ciss est resté fidèle et loyal, a témoigné aussi Alioune SARR qui a fini par prier "qu'Allah lui Accorde Sa Sainte Miséricorde et l'Accueille dans Son Eternel Paradis".