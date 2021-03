Déthié Fall : "Un monument de la musique sénégalaise nous quitte"

"C'est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Thione Ballago Seck. Un monument de la musique sénégalaise nous quitte", réagit le député Déthié Fall dans un post reçu. "Je présente mes condoléances à sa famille et à toute la nation SénégalaiseQue le TOUT PUISSANT, dans sa Miséricorde infinie , l’Accueille dans son Paradis le plus élevé", prie-t-il suite au rappel à Dieu de l'artiste et leader du Raam Daan.Dethie Fall député à l’assemblée nationale