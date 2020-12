Gervais Martel, ancien Président du RC Lens : « Bouba Diop, quand il a su qu’il avait la maladie, avait coupé avec tout le monde… mais il avait gardé la tête haute »

Ancien patron du Racing Club de Lens lors des années fastes du club, Gervais Martel a été l’un des principaux artisans de la venue du Roc Sénégalais Pape Bouba Diop dans le Nord de la France.Il a tenu à faire le déplacement à Dakar à l’occasion des obsèques de l’ancien milieu de terrain de Fulham (2004-2007), Portsmouth (2007-2010), AEK Athènes ou encore West Ham United. Selon lui, Pape Bouba a été d’une grande humilité quand il a su pour sa maladie et s’était mis en retrait.« Ils habitaient Aras avec son épouse Marie Aude. Cela prouve encore son attachement à la région, avec le peuple Lensois. C’est un mec extraordinaire, un sénégalais fabuleux. Bouba c’est quelqu’un qui faisait preuve d’une grande humilité, quand il savait qu’il avait la maladie il avait coupé un peu avec tout le monde. Il ne voulait pas se faire voir avec cette maladie. Parce que la maladie de Charcot c’est une maladie terrible. Moi j’ai eu des amis qui l’ont eu, et c’est implacable. Et lui, il est resté tête haute », a d’abord laissé entendre l’homme d’affaires français.« La dernière fois que je l’ai vu, a-t-il ajouté, c’était lors d’un match avec les anciens et je peux dire qu’il tenait encore le haut du pavé. À Lens on est triste, tous ses copains je les ai eus, il y a eu une petite manifestation au stade Bollaert, par rapport au cercueil, les anciens joueurs sont venus le saluer. C’est un moment de vie qui part », a aussi témoigné Martel...