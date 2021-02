Hommage à Abdoulaye Diaw Chimère, premier Directeur général des Impôts et des Domaines

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) rend un hommage mérité à un fonctionnaire émérite et à un technocrate compétent, rigoureux et loyal. Député-Maire de Saint-Louis, il a beaucoup œuvréà l’amélioration des conditions de vie des populations. Monsieur Abdoulaye DIAW Chimère est décédé le jeudi 21 janvier 2021 à Dakar et a été enterré le 22 janvier à Guet-Ndar.





Monsieur Abdoulaye DIAW Chimère est né le 23 octobre 1922 à Saint-Louis du Sénégal. Il était citoyen français et cadre métropolitain mis à la disposition de la République du Sénégal en 1961. Il a servi dans l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre et a été Directeur fédéral des Impôts et des Domaines de la Fédération du Mali. Il demande et obtient son intégration dans la fonction publique sénégalaise en 1966, avec une prise d’effet rétroactive au 12 mars 1962.Ilest admis dans le corps des Inspecteurs des Impôts et des Domaines, par décret n°67-0925/MFPT/DFP du 7 septembre 1967.





Suite à la création de la Direction générale des Impôts et des Domaines en 1973, il est nommé premier Directeur général de cette administration, par décret n°73 - 889 du 29 septembre 1973 portant organisation du Ministère des Finances et des Affaires économiques (MFAE).





Sur sa demande, il est admis à la retraite par anticipation, suivant décret n°79-376/MFPET/DFP/F/B6 du 08 mai 1979.





Monsieur Abdoulaye DIAW Chimère a dirigé la commune de Saint-Louis pendant 17 ans. Son action en tant élu local a beaucoup contribué au développement et au rayonnement de celle ville mythique, grâce à ses multiples réalisations et au réseau de partenariats noué au niveau international. C’est ainsi qu’il est parvenu à faire inscrire l’île de Saint-Louis dans le patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. Ses actions de bienfaisance au bénéfice des couches vulnérables lui valent une grande respectabilité dans sa ville.





C’est pourquoi, les hommages et témoignages formulés suite à son décès sont unanimes sur ses valeurs légendaires d’humilité et de simplicité». Il a marqué son époque par sa sagesse, sa dignité, son élégance, sa culture religieuse et son humanisme. Ce technocrate de grande valeur a été élevé à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du Lion le 21 octobre 2005, puis de Grand-croix dans l’Ordre national du Lion en décembre 2012. La rue Flamand, où se trouve son domicile à Saint-Louis a été rebaptisé à son nom.





Le rappel à Dieu de Abdoulaye Diaw Chimère attriste l’ensemble du personnel de la Direction générale des Impôts et des Domaines. Pour avoir été le tout premier Directeur général de la DGID, Monsieur Abdoulaye DIAW Chimère demeurera à jamais dans l’histoire de cette administration. Son professionnalisme et son sens élevé des responsabilités continueront d’inspirer les générations actuelles et futures de la DGID.





Pour ces raisons, Feu Abdoulaye Diaw Chimère demeurera une très grande fierté pour toute l’administration sénégalaise.